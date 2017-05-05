Жительница Черкасской области пыталась продать новорожденного ребенка
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. В Черкасской области задержана женщина, которая за 30 тыс. грн. пыталась продать своего новорожденного ребенка. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Черкасской области.
Прокуратурой Черкасской области разоблачены жительница одного из сел области, которая пыталась продать своего новорожденного ребенка за денежные средства в сумме 30 тыс. гривен.
При попытке продажи ребенка она задержана в порядке ст. 208 УПК Украины по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека) Уголовного кодекса Украины.
В настоящее время проводятся первоочередные следственные и процессуальные действия по установлению всех обстоятельств указанного уголовного преступления.
Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей.
Справка: санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.
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