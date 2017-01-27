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Жителів Маріуполя судитимуть за побиття поліцейського та військового

Жителів Маріуполя судитимуть за побиття поліцейського та військового

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 січня. УНН. У Маріуполі за побиття поліцейського та військового судитимуть двох місцевих жителів, чоловікам загрожує до від 3 до 7 років позбавлення волі. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Донецької області.

Так, на початку січня молодий чоловік, будучи у стані алкогольного сп’яніння, знаходячись в маршрутному автобусі, почав висловлювати невдоволення в адресу працівника поліції, який був одягнений у формений камуфляжний одяг з розпізнавальними знаками. Після цього, вийшовши з автобусу, правопорушник побив поліцейського.

Його дії було кваліфіковано за ч.2 ст. 345 (насильство щодо працівника правоохоронного органу) КК України.

У цей же період, знаходячись в Кальміуському районі Маріуполя, інший маріуполець, також перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, під час вчинення хуліганських дій, застосовуючи ніж, погрожував вбивством військовослужбовцю Збройних Сил України.

Йому інкриміновано дві статті Кримінального кодексу України, а саме: ч.4 ст. 296 (хуліганство) та ч.1 ст. 129 (погроза вбивством) КК України.

Обох правопорушників відразу затримали. Наразі досудові розслідування завершені, обвинувальні акти прокуратурою скеровані до суду для розгляду по суті.

Санкції статей, за якими судитимуть чоловіків, передбачають покарання у вигляді від 3 до 7 років позбавлення волі.

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