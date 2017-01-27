Жителей Мариуполя будут судить за избиение полицейского и военного
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. В Мариуполе за избиение полицейского и военного будут судить двух местных жителей, мужчинам грозит до 7 лет лишения свободы. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.
Так, в начале января молодой человек, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в маршрутном автобусе, начал выражать недовольство в адрес работника полиции, который был одет в форменную камуфляжную одежду с опознавательными знаками. После этого, выйдя из автобуса, преступник избил полицейского.
Его действия квалифицированы по ч.2 ст. 345 (насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины.
В этот же период, находясь в Кальмиусском районе Мариуполя, другой мариуполец, также находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время совершения хулиганских действий, применяя нож, угрожал убийством военнослужащему Вооруженных Сил Украины.
Ему инкриминируются две статьи Уголовного кодекса Украины, а именно: ч.4 ст. 296 (хулиганство) и ч.1 ст. 129 (угроза убийством) УК Украины.
Оба правонарушителя задержаны. Досудебные расследования завершены, обвинительные акты прокуратурой направлены в суд для рассмотрения по существу.
Санкции статей, по которым будут судить мужчин, предусматривают наказание от 3 до 7 лет лишения свободы.