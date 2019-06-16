Жителів Карпат попередили про сильні дощі
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Жителів Карпат попередили про сильні дощі. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"До кінця доби 16 та вночі 17 червня у Карпатському регіоні значні дощі (I рівень небезпечності, жовтий)", - повідомили синоптики.
Як повідомляв УНН, 17 червня у західних, Житомирській та Вінницькій областях областях грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).
Як повідомляв УНН, 18- 19 червня переважно без опадів, лише у західних та північних областях місцями короткочасні дощі, грози. Температура вночі 14-20°, вдень 27-33°. У західних та північних областях, 22-23 червня в Україні місцями короткочасні дощі, грози. Температура вночі 13-19°, вдень 23-29°, на півдні та сході країни 28-34°.
Як повідомляв УНН, погода у Києві побила два температурні рекорди.