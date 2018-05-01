Жителі Петербурга вийшли на мітинг проти блокування Telegram
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Сьогодні в Санкт-Петербурзі відбулася хода на захист месенджера Telegram, який Роскомнадзор намагається заблокувати вже кілька тижнів, передає УНН з посиланням на російську службу Радіо Свобода.
Відзначається, що акцію узгодили з міською владою, її учасники рухалися в складі першотравневої колони, а потім провели мітинг “цифрового опору” на Марсовому полі.
Напередодні акція на підтримку Telegram відбулася в Москві. За оцінками активістів, на неї прийшли більше 10 тисяч осіб. На мітингу виступив опозиціонер Олексій Навальний, який засудив дії влади і наглядових органів, які заблокували Telegram.
Мітинг підтримав і засновник сервісу Павло Дуров.
Нагадаємо, Telegram блокують в Росії з 16 квітня за відмову надати ФСБ ключі шифрування повідомлень користувачів. Оскільки месенджер став використовувати для обходу блокування сервери американських компаній Amazon і Google, Роскомнадзор почав обмежувати до них доступ. Заблокованими опинилися майже 20 мільйонів адрес. При цьому сам Telegram продовжує працювати.