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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Жители Петербурга вышли на митинг против блокировки Telegram

Киев • УНН

 • 14129 просмотра

КИЕВ. 1 мая. УНН. Сегодня в Санкт-Петербурге состоялось шествие в защиту мессенджера Telegram, который Роскомнадзор пытается заблокировать уже несколько недель, передает УНН со ссылкой на российскую службу Радио Свобода.

Жители Петербурга вышли на митинг против блокировки Telegram

Отмечается, что акцию согласовали с городскими властями, ее участники двигались в составе первомайской колонны, а затем провели митинг “цифрового сопротивления” на Марсовом поле.

Накануне акция в поддержку Telegram состоялась в Москве. По оценкам активистов, на нее пришли более 10 тысяч человек. На митинге выступил оппозиционер Алексей Навальный, который осудил действия властей и надзорных органов, заблокировавших Telegram.

Митинг поддержал и основатель сервиса Павел Дуров.

Напомним, Telegram блокируют в России с 16 апреля за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования сообщений пользователей. Поскольку мессенджер стал использовать для обхода блокировки серверы американских компаний Amazon и Google, Роскомнадзор начал ограничивать к ним доступ. Заблокированными оказались почти 20 миллионов адресов. При этом сам Telegram продолжает работать.

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