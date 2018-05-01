Жители Петербурга вышли на митинг против блокировки Telegram

Отмечается, что акцию согласовали с городскими властями, ее участники двигались в составе первомайской колонны, а затем провели митинг “цифрового сопротивления” на Марсовом поле.

Накануне акция в поддержку Telegram состоялась в Москве. По оценкам активистов, на нее пришли более 10 тысяч человек. На митинге выступил оппозиционер Алексей Навальный, который осудил действия властей и надзорных органов, заблокировавших Telegram.

Митинг поддержал и основатель сервиса Павел Дуров.

Напомним, Telegram блокируют в России с 16 апреля за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования сообщений пользователей. Поскольку мессенджер стал использовать для обхода блокировки серверы американских компаний Amazon и Google, Роскомнадзор начал ограничивать к ним доступ. Заблокированными оказались почти 20 миллионов адресов. При этом сам Telegram продолжает работать.