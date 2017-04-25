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Жителі Одещини поскаржилися на дороги – опитування

Жителі Одещини поскаржилися на дороги – опитування

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 квітня. УНН. Жителі Одещини констатують погіршення якості доріг за останні роки, повідомляє УНН з посиланням на дані опитування, проведеного телеканалом “News one”.

“Дороги розбиті. Проїхати неможливо”, — зазначив одесит.

Люди стверджують, що дороги в області знаходяться у жахливому стані.

“На мою думку, найжахливіша дорога це Одеса — Рені, тому що в нас багато хто звідти їздить на роботу в Одесу. Дуже важко добиратися. Дорога жахлива”, — сказав один із мешканців Одещини.

Як раніше повідомляв УНН, активними учасниками тендерів на ремонти доріг залишаються фігуранти кримінальних проваджень, обвинувачені правоохоронцями у заволодінні державними коштами.

Так, наприклад, компанія “ПБС”, викрита в заволодінні 22 млн грн під час ремонту доріг, нещодавно виграла тендер Служби автомобільних доріг у Чернівецькій області на проведення поточного середнього ремонту вартістю понад 38 млн грн. Крім того, зараз вона претендує на тендер Служби автомобільних доріг у Чернівецькій області на проведення поточного середнього ремонту дороги М-19 вартістю майже 80 млн грн.

Компанія “Автомагістраль”, яка підозрюється правоохоронцями у фінансових махінаціях, лише за останні три роки виграла тендерів на 1 млрд грн. Попри звинувачення правоохоронців у заволодінні державними коштами, компанія “Автомагістраль” стала переможцем одразу п’яти тендерів Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради на загальну суму майже 5 млн грн.

При цьому варто зауважити, що в цих тендерах компанія “Автомагістраль” була єдиним учасником торгів.

Також УНН повідомляв про розігрування тендерів на ремонт доріг між двома учасниками. Так, лише протягом другого півріччя 2016 року та першого кварталу 2017 року дві компанії — “Автомагістраль-Південь” і товариство з обмеженою відповідальністю “Онур Конструкціон Інтернешнл” — узяли участь у більш ніж десяти тендерах щодо поточного середнього та капітального ремонтів українських доріг загального користування, що проводить Служба автомобільних доріг Львівської області.

Водночас на тлі заяв прем’єр-міністра В.Гройсмана та профільного міністра В.Омеляна про те, що 90% українських доріг перебувають в аварійному стані, обласні служби автомобільних доріг продовжують замовляти середні поточні ремонти замість капітальних.

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