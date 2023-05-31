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Жителі Нью-Йорка спостерігали рідкісне явище "Манхеттенхендж"

Жителі Нью-Йорка спостерігали рідкісне явище "Манхеттенхендж"

Київ • УНН

 • 4096383 перегляди

КИЇВ. 31 травня. УНН. У вівторок увечері Нью-Йорк став свідком "Манхеттенхенджа". Вулиці Манхеттену стають місцем захоплюючого феномена заходу сонця, відомого як Манхеттенхендж, чотири ночі на рік, інформує УНН.

Деталі

За даними Американського музею природної історії, Манхеттенхендж - це явище, яке відбувається двічі в травні і двічі в липні, і протягом цих двох днів, коли Сонце сідає половина його диска знаходиться над горизонтом, а половина - під ним.

Термін "Манхеттенхендж" був придуманий астрофізиком Нілом де Грасс Тайсон, натхненним Стоунхенджем.

Подія відбувається раз на два роки в Нью-Йорку, де сонце збігається з сіткою вулиць Манхеттену. Тисячі мешканців Нью-Йорка зібралися разом, щоб сфотографувати рідкісне видовище.

Проте феномен не обмежується лише Нью-Йорк ом, були випадки подібних явищ у Чикаго, Торонто та Монреалі.

Існує також версія сходу сонця, яка відбувається взимку, приблизно за три тижні до та через три тижні після літнього сонцестояння, повідомляє ВВС.

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