Жителі Нью-Йорка спостерігали рідкісне явище "Манхеттенхендж"
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. У вівторок увечері Нью-Йорк став свідком "Манхеттенхенджа". Вулиці Манхеттену стають місцем захоплюючого феномена заходу сонця, відомого як Манхеттенхендж, чотири ночі на рік, інформує УНН.
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За даними Американського музею природної історії, Манхеттенхендж - це явище, яке відбувається двічі в травні і двічі в липні, і протягом цих двох днів, коли Сонце сідає половина його диска знаходиться над горизонтом, а половина - під ним.
Термін "Манхеттенхендж" був придуманий астрофізиком Нілом де Грасс Тайсон, натхненним Стоунхенджем.
Подія відбувається раз на два роки в Нью-Йорку, де сонце збігається з сіткою вулиць Манхеттену. Тисячі мешканців Нью-Йорка зібралися разом, щоб сфотографувати рідкісне видовище.
Проте феномен не обмежується лише Нью-Йорк ом, були випадки подібних явищ у Чикаго, Торонто та Монреалі.
Існує також версія сходу сонця, яка відбувається взимку, приблизно за три тижні до та через три тижні після літнього сонцестояння, повідомляє ВВС.