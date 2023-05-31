Жители Нью-Йорка наблюдали редкое явление "Манхэттенхендж"
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Во вторник вечером Нью-Йорк стал свидетелем "Манхэттенхенджа". Улицы Манхэттена становятся местом захватывающего феномена заката, известного как Манхэттенхендж, четыре ночи в году, информирует УНН.
Детали
По данным Американского музея естественной истории, Манхэттенхендж - это явление, которое происходит дважды в мае и дважды в июле, и в течение этих двух дней, когда Солнце садится половина его диска находится над горизонтом, а половина - под ним.
Термин "Манхэттенхендж" был придуман астрофизиком Нилом де Грасс Тайсоном, вдохновленным Стоунхенджем.
Событие происходит раз в два года в Нью-Йорке, где солнце совпадает с сеткой улиц Манхэттена. Тысячи жителей Нью-Йорка собрались вместе, чтобы сфотографировать редкое зрелище.
Однако феномен не ограничивается только Нью-Йорком, были случаи подобных явлений в Чикаго, Торонто и Монреале.
Существует также версия восхода солнца, которая происходит зимой, примерно за три недели до и через три недели после летнего солнцестояния, сообщает ВВС.