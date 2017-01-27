Жителі Києва провели акцію протесту проти будівництва АЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. У Києві 26 січня жителі району Позняки провели акцію протесту проти будівництва АЗС по вул. Ревуцького. Про це йдеться у повідомленні спільноти житлового району "Позняки" у Facebook, передає УНН.
Також жителі мікрорайону закликають підписати електронну петицію проти будівництва заправки.
“Ми, мешканці будинку № 8 по вул. Ревуцького у м. Києві звертаємось до Вас за допомогою. На перетині вул. Ревуцького, 8-К та Анни Ахматової у Дарницькому районі на підставі Дозволу Державної архітектурно-будівельної інспекції України від 04.08.2016 № ІУ 115162171758 почалося будівництво БП АЗС”, — йдеться у тексті петиції, що розміщена на сайті КМДА.
Додамо, що за даним окремих ЗМІ, йдеться про будівництво АЗС “ОККО”.
Нагадаємо, раніше в Інституті масової інформації повідомили про будівництво АЗК ОККО у Миколаєві, що відбувалося без дозвільних документів.