Жители Киева провели акцию протеста против строительства АЗС
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. В Киеве 26 января жители района Позняки провели акцию протеста против строительства АЗС по ул. Ревуцкого. Об этом говорится в сообщении сообщества жилого района "Позняки" в Facebook, передает УНН.
Также жители микрорайона призывают подписать электронную петицию против строительства заправки.
"Мы, жители дома № 8 по ул. Ревуцкого в г. Киеве обращаемся к Вам за помощью. На пересечении ул. Ревуцкого, 8-К и Анны Ахматовой в Дарницком районе на основании разрешения Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины от 04.08.2016 г. № ИУ 115162171758 началось строительство БП АЗС", - говорится в тексте петиции, размещенной на сайте КГГА.
Добавим, что по данному отдельных СМИ, речь идет о строительстве АЗС "ОККО".
Напомним, ранее в Институте массовой информации сообщили о строительство АЗК ОККО в Николаеве, которое происходило без разрешительных документов.