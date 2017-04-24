Жителі Ізраїлю завмерли на дві хвилини в пам'ять жертв Голокосту

Так, вранці в понеділок, 24 квітня, по всій країні пролунали сирени жалоби. За традицією, в цей день з першими звуками сирени в Ізраїлі на дві хвилини зупинився весь рух. Жителі країни, незалежно від того, де вони знаходяться, завмерли і двома хвилинами мовчання віддають данину пам'яті загиблим. В Ізраїлі також були закриті всі місця розваги, включаючи театри, кінотеатри і концертні зали.

Крім того, напередодні ввечері в музеї Яд-Вашем - меморіальному центрі Катастрофи в Єрусалимі - відбулася офіційна церемонія в пам'ять євреїв-жертв геноциду націонал-соціалістів. У заході брали участь президент Ізраїлю Реувен Рівлін і прем'єр-міністр країни Біньямін Нетаньяху.

Увечері в понеділок міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель (Sigmar Gabriel) покладе вінок в Залі пам'яті меморіалу Яд-Вашем. В цей же день колишній президент Німеччини Йоахім Гаук (Joahim Gauck) на запрошення президента Ізраїлю Реувен Рівлін візьме участь в пам'ятній церемонії на півночі Ізраїлю.

Як повідомляв УНН, речника Білого дому розкритикували за його заяву про Гітлера.