Жители Израиля замерли на две минуты в память жертв Холокоста

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 39597 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 102110 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 156019 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 116288 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116372 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112473 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104210 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107053 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103553 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153459 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Жители Израиля замерли на две минуты в память жертв Холокоста

Жители Израиля замерли на две минуты в память жертв Холокоста

Киев  •  УНН

 • 10422 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Жители Израиля, независимо от того, где они находятся, замерли и двумя минутами молчания почтили память жертв Холокоста - более шести миллионов евреев, ставших жертвами геноцида в годы Второй мировой войны, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Так, утром в понедельник, 24 апреля, по всей стране прозвучали сирены траура. По традиции, в этот день с первыми звуками сирены в Израиле на две минуты остановилось всё движение. Жители страны, независимо от того, где они находятся, замерли и двумя минутами молчания отдали дань памяти погибшим. В Израиле также были закрыты все места развлечения, включая театры, кинотеатры и концертные залы.

Кроме того, накануне вечером в музее Яд-Вашем - мемориальном центре Катастрофы в Иерусалиме - состоялась официальная церемония в память евреев-жертв геноцида национал-социалистов. В мероприятии приняли участие президент Израиля Реувен Ривлин и премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

Вечером в понедельник министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel) возложит венок в Зале памяти мемориала Яд-Вашем. В этот же день бывший президент Германии Йоахим Гаук (Joahim Gauck) по приглашению президента Израиля Реувен Ривлин примет участие в памятной церемонии на севере Израиля.

Как сообщал УНН, спикера Белого дома раскритиковали за его заявление о Гитлере.

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