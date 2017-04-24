Жители Израиля замерли на две минуты в память жертв Холокоста

Так, утром в понедельник, 24 апреля, по всей стране прозвучали сирены траура. По традиции, в этот день с первыми звуками сирены в Израиле на две минуты остановилось всё движение. Жители страны, независимо от того, где они находятся, замерли и двумя минутами молчания отдали дань памяти погибшим. В Израиле также были закрыты все места развлечения, включая театры, кинотеатры и концертные залы.

Кроме того, накануне вечером в музее Яд-Вашем - мемориальном центре Катастрофы в Иерусалиме - состоялась официальная церемония в память евреев-жертв геноцида национал-социалистов. В мероприятии приняли участие президент Израиля Реувен Ривлин и премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

Вечером в понедельник министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel) возложит венок в Зале памяти мемориала Яд-Вашем. В этот же день бывший президент Германии Йоахим Гаук (Joahim Gauck) по приглашению президента Израиля Реувен Ривлин примет участие в памятной церемонии на севере Израиля.

Как сообщал УНН, спикера Белого дома раскритиковали за его заявление о Гитлере.