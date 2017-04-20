Житель Одещини за співпрацю з "ДНР" отримав 6 років в'язниці
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. За дезертирство та співпрацю з терористами "ДНР" колишнього українського військовослужбовця, 31-річного жителя Одеської області, засуджено до 6 років позбавлення волі. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Донецької області.
"Вироком Красноармійського міськрайонного суду обвинуваченого визнано винним у вчиненні інкримінованих злочинів та засуджено до 6 років позбавлення волі", - йдеться у повідомленні.
Красноармійська місцева прокуратура підтримала державне обвинувачення в суді стосовно 31-річного жителя Одеської області, якого звинувачують у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.258-3 (участь в діяльності терористичної організації) та ч.3 ст.408 (дезертирство) КК України.
У серпні 2014 року чоловіка призвано до лав Збройних Сил України, де він отримав звання лейтенанта. Однак вже у грудні того ж року боєць самовільно покинув військову частину з метою ухилення від подальшої служби.
У січні 2015 року дезертир добровільно вступив до лав терористичної організації "ДНР", де отримав військовий квиток, зброю, форму та склав присягу. Використовуючи позивний "Одесса", він служив терористам на посадах водія-електрика та радіотелефоніста.
Злочинна діяльність чоловіка припинена співробітниками СБУ у травні 2015 року під час затримання його на КПВВ "Георгіївка". При огляді у нього вилучено два військові квитки – Збройних Сил України та "ДНР".
Як повідомляв УНН 30 березня, бойовики на Донбасі продовжують дезертирувати.