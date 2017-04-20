Житель Одесской области за сотрудничество с "ДНР" получил 6 лет тюрьмы

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 39589 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 102109 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 156018 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 116288 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116372 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112473 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104210 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107053 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103553 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153459 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Житель Одесской области за сотрудничество с "ДНР" получил 6 лет тюрьмы

Житель Одесской области за сотрудничество с "ДНР" получил 6 лет тюрьмы

Киев  •  УНН

 • 11812 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. За дезертирство и сотрудничество с террористами "ДНР" бывший украинский военнослужащий, 31-летний житель Одесской области, приговорен к 6 годам лишения свободы. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.

"Приговором Красноармейского горрайонного суда обвиняемый признан виновным в совершении инкриминируемых преступлений и приговорен к 6 годам лишения свободы", - говорится в сообщении.

Красноармейская местная прокуратура поддержала государственное обвинение в суде в отношении 31-летнего жителя Одесской области, обвиняемого в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.258-3 (участие в деятельности террористической организации) и ч.3 ст.408 (дезертирство) Уголовного кодекса Украины.

В августе 2014 года мужчина был призван в ряды Вооруженных Сил Украины, где он получил звание лейтенанта. Однако уже в декабре того же года боец ​​самовольно покинул воинскую часть с целью уклонения от дальнейшей службы.

В января 2015 года дезертир добровольно вступил в ряды террористической организации "ДНР", где получил военный билет, оружие, форму и принес присягу. Используя позывной "Одесса", он служил террористам на должностях водителя-электрика и радиотелефониста.

Преступная деятельность человека прекращена сотрудниками СБУ в мая 2015 года года во время задержания его на КПВВ "Георгиевка". При досмотре у него изъято два военных билеты - Вооруженных Сил Украины и "ДНР".

Как сообщал УНН 30 марта, боевики на Донбассе продолжают дезертировать.

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