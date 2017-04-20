Житель Одесской области за сотрудничество с "ДНР" получил 6 лет тюрьмы

"Приговором Красноармейского горрайонного суда обвиняемый признан виновным в совершении инкриминируемых преступлений и приговорен к 6 годам лишения свободы", - говорится в сообщении.

Красноармейская местная прокуратура поддержала государственное обвинение в суде в отношении 31-летнего жителя Одесской области, обвиняемого в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.258-3 (участие в деятельности террористической организации) и ч.3 ст.408 (дезертирство) Уголовного кодекса Украины.

В августе 2014 года мужчина был призван в ряды Вооруженных Сил Украины, где он получил звание лейтенанта. Однако уже в декабре того же года боец ​​самовольно покинул воинскую часть с целью уклонения от дальнейшей службы.

В января 2015 года дезертир добровольно вступил в ряды террористической организации "ДНР", где получил военный билет, оружие, форму и принес присягу. Используя позывной "Одесса", он служил террористам на должностях водителя-электрика и радиотелефониста.

Преступная деятельность человека прекращена сотрудниками СБУ в мая 2015 года года во время задержания его на КПВВ "Георгиевка". При досмотре у него изъято два военных билеты - Вооруженных Сил Украины и "ДНР".

Как сообщал УНН 30 марта, боевики на Донбассе продолжают дезертировать.