Житель Маріуполя виграв авто у лотерею
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. У неділю, 21 жовтня, у межах акції, приуроченої до Дня народження лотереї "Лото-Забава", було розіграно перший з чотирьох автомобілів вартістю 400 тисяч гривень. Про це повідомив оператор державних лотерей “М.С.Л.”, передає УНН.
Автомобіль виграв житель Маріуполя, ставши дебютним переможцем акції "Злови машину на День народження".
“Щасливий білет з виграшною комбінацією 76878135 було придбано у м. Маріуполь на фірмовому столі "М.С.Л.", розташованому у супермаркеті "Амстор" на проспекті Перемоги, 21”, - повідомили в “М.С.Л.”.
У компанії нагадали, що проведення додаткових акційних розіграшів "Злови машину на День народження" заплановане у 4 тиражах – 21, 28 жовтня та 4, 11 листопада 2018 року. Наступний розіграш акційного авто відбудеться 28 жовтня.