Житель Мариуполя выиграл авто в лотерею

Автомобиль выиграл житель Мариуполя, став дебютным победителем акции "Злови машину на День народження".

"Счастливый билет с выигрышной комбинацией 76878135 был приобретен в г. Мариуполь на фирменном столе "М.С.Л.", расположенном в супермаркете "Амстор" на проспекте Победы, 21", - сообщили в "М.С.Л.".

В компании напомнили, что проведение дополнительных акционных розыгрышей "Злови машину на День народження" запланировано в 4 тиражах - 21, 28 октября и 4, 11 ноября 2018 года. Следующий розыгрыш акционного авто состоится 28 октября.