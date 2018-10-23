Житель Мариуполя выиграл авто в лотерею
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. В воскресенье, 21 октября, в рамках акции, приуроченной ко Дню рождения лотереи "Лото-Забава", был разыгран первый из четырех автомобилей стоимостью 400 тысяч гривен. Об этом сообщил оператор государственных лотерей "М.С.Л.", передает УНН.
Автомобиль выиграл житель Мариуполя, став дебютным победителем акции "Злови машину на День народження".
"Счастливый билет с выигрышной комбинацией 76878135 был приобретен в г. Мариуполь на фирменном столе "М.С.Л.", расположенном в супермаркете "Амстор" на проспекте Победы, 21", - сообщили в "М.С.Л.".
В компании напомнили, что проведение дополнительных акционных розыгрышей "Злови машину на День народження" запланировано в 4 тиражах - 21, 28 октября и 4, 11 ноября 2018 года. Следующий розыгрыш акционного авто состоится 28 октября.