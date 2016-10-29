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Житель Донеччини забив співмешканку до смерті

Житель Донеччини забив співмешканку до смерті

Київ • УНН

 • 8604 перегляди

МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 29 жовтня. УНН. На Донеччині чоловік побив свою кохану, а потім продовжив з нею пити алкоголь. За 2 дні жінка померла. Про це кореспонденту УНН повідомили у ГУНП Донецької області.

Співробітниками Покровського відділу поліції затриманий чоловік, який під час сварки зі своєю співмешканкою завдав їй тілесних ушкоджень, які призвели до її загибелі. Правопорушнику загрожує до 10 років позбавлення волі.

На початку тижня до чергової частини Мірноградского відділення поліції надійшло повідомлення від працівників міської лікарні про те, що до них з численними побоями госпіталізована 34-річна місцева жителька.

Як стало відомо, двома днями раніше жінка разом зі своїм 47-річним співмешканцем поїхала в гості до знайомого в селище міського типу Гродівка. Зустрівшись, друзі почали вживати алкогольні напої. Через деякий час між парою виникла сварка, в ході якої чоловік почав бити свою кохану і завдав їй численних тілесних ушкоджень. Згодом конфлікт був вичерпаний, співмешканці помирилися і продовжили вживання алкоголю зі своїм товаришем.

Двома днями пізніше жінці стало погано, вона звернулася за допомогою в лікарню і була госпіталізована. Однак нанесені тілесні ушкодження виявилися несумісними з життям.

Інформація за цим фактом внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 121 “Умисне тяжке тілесне ушкодження” Кримінального кодексу України.

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