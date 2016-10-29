Житель Донецкой области забил сожительницу до смерти

Сотрудниками Покровского отдела полиции задержан мужчина, который во время ссоры со своей сожительницей нанес ей телесные повреждения, которые привели к ее гибели. Правонарушителю грозит до 10 лет лишения свободы.

В начале недели в дежурную часть Мирноградского отделения полиции поступило сообщение от работников городской больницы о том, что к ним с многочисленными побоями госпитализирована 34-летняя местная жительница.

Как стало известно, двумя днями ранее женщина вместе со своим 47-летним сожителем уехала в гости к знакомому в поселок городского типа Гродовка. Встретившись, друзья начали употреблять алкогольные напитки. Через некоторое время между парой возникла ссора, в ходе которой мужчина начал бить свою любимую и нанес ей многочисленные телесные повреждения. Впоследствии конфликт был исчерпан, сожители помирились и продолжили употребление алкоголя со своим товарищем.

Двумя днями позже женщине стало плохо, она обратилась за помощью в больницу и была госпитализирована. Однако нанесенные телесные повреждения оказались несовместимыми с жизнью.

Информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 121 "Умышленное тяжкое телесное повреждение" Уголовного кодекса Украины.