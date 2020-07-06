Жінці, яка з дитиною вистрибнула з четвертого поверху в Києві, повідомлено про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. Жінці, яка вистрибнула з дитиною з вікна будинку на столичному Печерську слідчі повідомили про підозру у замаху на вбивство. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Києва.
"Слідчим відділом Печерського управління поліції за процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури № 6 жінці повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 (Замах на вбивство) Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що із жінкою планується проведення судово-психіатричної експертизи, за результатами якої стане відомо, чи могла жінка на момент вчинення інкримінованого їй правопорушення, за своїм психічним станом, усвідомлювати свої дії та керувати ними.
Нагадаємо, у Києві жінка з дитиною на руках вистрибнула з вікна четвертого поверху.
Як повідомлялося, правоохоронці встановлють обставини падіння матері з дитиною з вікна будинку на столичному Печерську.