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Жіночі капронки замість балаклав: поліції запропонували нову екіпіровку для розгону мітингів

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 березня. УНН. Громадяни України пропонують для спрощення ідентифікації особистості бійця поліцейського спецназу заборонити використання балаклав, замінивши їх жіночими капроновими колготами. Відповідна петиція розміщена на офіційному сайті Президента України Петра Порошенка, передає УНН.

"Пропоную, заборонити використання балаклав поліцією при розгоні мітингуючих, замість балаклав видавати поліцейським жіночі капронові колготки, для більшої конспірації ...", - написав 10 березня автор петиції, яку вже схвалили 4 людини з необхідних 25 тис.

Слід зазначити, що автор іншої петиції просить Президента звільнити міністра внутрішніх справ Арсена Авакова за порушення прав людини під час ліквідації наметового містечка у Маріїнському парку Києва.

Нагадаємо, вранці 3 березня під будівлею українського парламенту почалися сутички між протестувальниками та правоохоронцями, коли останні прийшли зносити наметове містечко.

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