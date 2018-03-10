Женские капронки вместо балаклав: полиции предложили новую экипировку для разгона митингов
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Граждане Украины предлагают для упрощения идентификации личности бойца полицейского спецназа запретить использование балаклав, заменив их женскими капроновими колготками. Соответствующая петиция размещена на официальном сайте Президента Украины Петра Порошенко, передает УНН.
“Предлагаю, запретить использование балаклав полицией при разгоне митингующих, вместо балаклав выдавать полицейским женские капроновые колготки, для большей конспирации...”, — написал 10 марта автор петиции, которую уже одобрили 4 человека из необходимых 25 тыс.
Следует отметить, что автор другой петиции просит Президента уволить Министра внутренних дел Арсена Авакова за нарушение прав человека при ликвидации палаточного городка в Мариинскому парке Киева.
Напомним, утром 3 марта под зданием украинского парламента начались столкновения между протестующими и правоохранителями, когда последние пришли сносить палаточный городок.