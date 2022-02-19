Жіноча збірна України здобула другу перемогу на турнірі в Туреччині
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. Національна жіноча збірна України з футболу виграла в команди Узбекистану на міжнародному турнірі "Turkish Women’s Cup 2022" під час навчально-тренувального збору в турецькій Аланії, передає УНН з посиланням на прес-службу УАФ.
Деталі
Гол у матчі відверто назрівав і врешті стався в дебюті другого тайму. Кравчук заробила право на штрафний, голкіпер упоралася з ударом Апанащенко, проте узбецькі футболістки не змогли завадити добиванню Шматко.
Збірній Узбекистану довелося розкриватися, а українки тільки цього й чекали. Протягом короткого проміжку часу шанси подвоїти перевагу мали Кравчук та Апанащенко, а вже на 65-й хвилині капітан синьо-жовтих виграла другий поверх під час кутового й невідпорно пробила головою у лівий нижній кут – 2:0.
Таким чином, жіноча збірна України здобула дві перемоги й є лідером турніру. Заключну зустріч вона проведе 22 лютого з командою Болгарії.
Доповнення
8-го та 12 квітня "синьо-жовті" проведуть два домашні поєдинки відбору чемпіонату світу-2023 —
проти Шотландії та Угорщини відповідно. Наразі українки займають четверту сходинку в турнірній
таблиці, але зберігають шанси на вихід до стадії плей-офф.