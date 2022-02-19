Женская сборная Украины одержала вторую победу на турнире в Турции
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Национальная женская сборная Украины по футболу выиграла у команды Узбекистана на международном турнире "Turkish women's Cup 2022" во время учебно-тренировочного сбора в турецкой Аланьи, передает УНН со ссылкой на пресс-службу УАФ.
Детали
Гол в матче откровенно назревал и в итоге произошел в дебюте второго тайма. Кравчук заработала право на штрафной, голкипер справилась с ударом Апанащенко, однако узбекские футболистки не смогли помешать добивание Шматко.
Сборной Узбекистана пришлось раскрываться, а украинки только этого и ждали. В течение короткого промежутка времени шансы удвоить преимущество имели Кравчук и Апанащенко, а уже на 65-й минуте капитан сине-желтых выиграла второй этаж во время углового и неотразимо пробил головой в левый нижний угол - 2:0.
Таким образом, женская сборная Украины одержала две победы и является лидером турнира. Заключительную встречу она проведет 22 февраля с командой Болгарии.
Дополнение
8-го и 12 апреля "сине-желтые" проведут два домашних матча отбора чемпионата мира-2023 — против Шотландии и Венгрии соответственно. Сейчас украинки занимают четвертую строчку в турнирной таблице, но сохраняют шансы на выход в стадию плей-офф.