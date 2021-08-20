Жіноча збірна України з волейболу стартувала на чемпіонаті Європи-2021
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Відбулися стартові поєдинки першого туру групового етапу жіночого чемпіонату Європи з волейболу в якому берез українська збірна, повідомляє УНН з посиланням на ФВУ на Facebook.
Деталі
У стартовому поєдинку чемпіонату Європи жіноча збірна України змушувала нервуватися потужну команду Нідерландів лише епізодично. Відповідно, у протистоянні з грізними суперницями підопічні Володимира Орлова зазнали поразки — 0:3 (17:25, 12:25, 22:25).
Інші матчі в нашій групі завершились наступним чином: Румунія — Туреччина — 1:3, Швеція — Фінляндія — 3:2.
Доповнення
В наступному турі 20 серпня Україна зіграє проти Туреччини (20:30). До плей-офф пройдуть перші чотири команди з групи.