Жіноча збірна України з регбі пробилася до елітного дивізіону чемпіонату Європи

У драматичному фінальному матчі, в якому визначалася найкраща команда другого за рангом дивізіону континенту, збірна України програла Нідерландам (12:19) та посіла друге місце за підсумками змагань.

Проте такий виступ дозволив Україні у 2019-му році, а також Нідерландам, взяти участь в елітному дивізіоні “GRAND PRIX SERIES”.

Нагадаємо, що на попередньому етапі ЧЄ українки в Дніпрі також посіли друге місце.