Жіноча збірна України з регбі пробилася до елітного дивізіону чемпіонату Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. В Угорщині завершився заключний тур чемпіонату Європи з регбі-7 серед жінок дивізіону “Трофі” в рамках якого українська національна команда завоювала командну медаль, інформує УНН з посиланням на Федерацію регбі України.
У драматичному фінальному матчі, в якому визначалася найкраща команда другого за рангом дивізіону континенту, збірна України програла Нідерландам (12:19) та посіла друге місце за підсумками змагань.
Проте такий виступ дозволив Україні у 2019-му році, а також Нідерландам, взяти участь в елітному дивізіоні “GRAND PRIX SERIES”.
Нагадаємо, що на попередньому етапі ЧЄ українки в Дніпрі також посіли друге місце.