Женская сборная Украины по регби пробилась в элитный дивизион чемпионата Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. В Венгрии завершился заключительный тур чемпионата Европы по регби-7 среди женщин дивизиона “Трофи” в рамках которого украинская национальная команда завоевала командную медаль, информирует УНН со ссылкой на Федерацию регби Украины.
В драматическом финальном матче, в котором определялась лучшая команда второго по рангу дивизиона континента, сборная Украины проиграла Нидерландам (12:19) и заняла второе место по итогам соревнований.
Однако такое выступление позволил Украине в 2019 году, а также Нидерландам, принять участие в элитном дивизионе “GRAND PRIX SERIES”.
Напомним, что на предыдущем этапе ЧЕ Украинский в Днепре также заняли второе место.