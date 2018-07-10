Женская сборная Украины по регби пробилась в элитный дивизион чемпионата Европы

В драматическом финальном матче, в котором определялась лучшая команда второго по рангу дивизиона континента, сборная Украины проиграла Нидерландам (12:19) и заняла второе место по итогам соревнований.

Однако такое выступление позволил Украине в 2019 году, а также Нидерландам, принять участие в элитном дивизионе “GRAND PRIX SERIES”.

Напомним, что на предыдущем этапе ЧЕ Украинский в Днепре также заняли второе место.