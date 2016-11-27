Жіноча збірна України з гандболу перемогла у другому матчі відбору на ЧС-2017

“Жіноча збірна команда України з гандболу, у другому матчі відбору на чемпіонат світу 2017 року, впевнено перемогла збірну Литви з результатом 31:16, чим практично гарантувала собі вихід у плей-офф”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 26 листопада українська жіноча збірна з гандболу перемогла збірну Словаччини на стартовому матчі групового етапу відбору на чемпіонат світу-2017.