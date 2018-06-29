Жіноча збірна України розгромила дві команди у відборі до ЧЄ з баскетболу 3х3
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. Жіноча національна збірна України впевнено стартувала у кваліфікації до чемпіонату Європи з баскетболу 3×3, що проходить на території французького міста Пуатьє, передає УНН.
Українки не мали проблем спочатку у грі з Ірландією — 21:3. Потім “жовто-блакитні” розгромили Німеччину — 17:4.
На завтра нашу команду очікує дві гри — проти Польщі (старт о 15:30) та Швеції (19:40).
Зауважимо, що переможці груп напряму вийдуть у фінальний турнір чемпіонату Європи. Команди з других та третіх місць розіграють ще дві путівки.