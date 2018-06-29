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Жіноча збірна України розгромила дві команди у відборі до ЧЄ з баскетболу 3х3

Київ • УНН

 • 8039 перегляди

КИЇВ. 29 червня. УНН. Жіноча національна збірна України впевнено стартувала у кваліфікації до чемпіонату Європи з баскетболу 3×3, що проходить на території французького міста Пуатьє, передає УНН.

Українки не мали проблем спочатку у грі з Ірландією — 21:3. Потім “жовто-блакитні” розгромили Німеччину — 17:4.

На завтра нашу команду очікує дві гри — проти Польщі (старт о 15:30) та Швеції (19:40).

Зауважимо, що переможці груп напряму вийдуть у фінальний турнір чемпіонату Європи. Команди з других та третіх місць розіграють ще дві путівки.

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