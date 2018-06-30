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Жіноча збірна України кваліфікувалася на ЧЄ з баскетболу 3х3

Жіноча збірна України кваліфікувалася на ЧЄ з баскетболу 3х3

Київ • УНН

 • 8901 перегляди

КИЇВ. 1 липня. УНН. Національна жіноча збірна України з баскетболу 3х3 пробилася на чемпіонат Європи, що відбудеться у вересні в Бухаресті, інформує УНН з посиланням на Федерацію баскетболу України.

Христина Філевич, Віта Горобець, Дар’я Завидна та Ганна Ольховик не залишили шансів суперницям у Франції, де відбувається кваліфікаційний турнір до чемпіонату Європи з баскетболу 3×3.

В останній зустрічі українські дівчата втрьох перемогли команду Швеції 16:11. Українки зі старту захопили лідерство та зуміли віддалитися від суперниць на безпечну відстань і в підсумку довели зустріч до перемоги.

Найрезультативнішими в грі стали Філевич та Горобець — по 6 очок, на рахунку Ганни Ольховик — 4.

Відповідно наша команда посіла беззаперечне перше місце в групі та напряму кваліфікувалася на чемпіонат Європи.

Зазначимо, що раніше день наші збірниці перемогли збірні Ірландії (21:3), Німеччини (17:4) та Польщі (19:10).

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