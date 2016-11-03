Жінку засудили до 5 років за побиття та пограбування пенсіонерки на Київщині
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. До п’яти років в’язниці засудили жінку, яка побила, а потім пограбувала 88-річну бабусю на Київщині. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Київської області.
Установлено, що у травні цього року 57-річна жінка, яка перебувала у стані алкогольного сп’яніння, побачила на подвір’ї одного з будинків літню жінку.
Зайшовши на подвір’я, жінка почала вимагати у пенсіонерки гроші. Згодом, так і не отримавши грошей, зловмисниця затягнула бабусю до будинку і почала наносити їй удари в обличчя.
Не знайшовши коштів, жінка забрала з холодильника постраждалої продукти харчування. Внаслідок отриманих тілесних ушкоджень пенсіонерка отримала струс мозку.
Дії зловмисниці кваліфіковано за ч.3 ст.186 (грабіж) КК України. Суд засудив жінку до 5 років позбавлення волі.