Женщину приговорили к 5 годам за избиение и ограбление пенсионерки в Киевской области

Установлено, что в мае этого года 57-летняя женщина, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения, увидела во дворе одного из домов пожилую женщину.

Зайдя во двор, женщина потребовала у пенсионерки деньги. Впоследствии, так и не получив денег, злоумышленница затянула бабушку в дом и начала наносить ей удары в лицо.

Не найдя средств, женщина забрала из холодильника пострадавшей продукты питания. В результате полученных телесных повреждений пенсионерка получила сотрясение мозга.

Действия злоумышленницы квалифицированы по ч.3 ст.186 (грабеж) УК Украины. Суд приговорил женщину к 5 годам лишения свободы.