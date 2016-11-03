Женщину приговорили к 5 годам за избиение и ограбление пенсионерки в Киевской области
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. К пяти годам тюрьмы приговорили женщину, которая избила, а затем ограбила 88-летнюю бабушку в Киевской области. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.
Установлено, что в мае этого года 57-летняя женщина, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения, увидела во дворе одного из домов пожилую женщину.
Зайдя во двор, женщина потребовала у пенсионерки деньги. Впоследствии, так и не получив денег, злоумышленница затянула бабушку в дом и начала наносить ей удары в лицо.
Не найдя средств, женщина забрала из холодильника пострадавшей продукты питания. В результате полученных телесных повреждений пенсионерка получила сотрясение мозга.
Действия злоумышленницы квалифицированы по ч.3 ст.186 (грабеж) УК Украины. Суд приговорил женщину к 5 годам лишения свободы.