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Жінку, яка збирала дані для терористів "ДНР", засудили

Жінку, яка збирала дані для терористів "ДНР", засудили

Київ • УНН

 • 11908 перегляди

КИЇВ. 31 березня. УНН. Вісім років за ґратами проведе жінка, яка збирала дані для терористів “ДНР” про позиції українських військових в зоні АТО. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області.

Суд визнав мешканку с. Зайцеве винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України (сприяння терористичній організації).

Установлено, що у січні-лютому 2016 року обвинувачена, діючи умисно, сприяла діяльності терористичної організації “ДНР”.

Жінка збирала та передавала бойовикам відомості щодо місць дислокації, чисельності та маршрутів пересування підрозділів та військової техніки Збройних Сил України та інших військових формувань, задіяних у проведенні АТО в районі с. Зайцеве, Микитівського району та м. Горлівки Донецької області. Контактувала вона із бойовиком на прізвисько “Старшина”, який являється військовослужбовцем так званого “розвідувального підрозділу 3-ї бригади міністерства оборони ДНР”.

У подальшому терористи використовували цю інформацію під час артилерійських обстрілів місць дислокації військовослужбовців та військової техніки Збройних Сил України.

Злочинні дії пособниці терористів припинили після її затримання — у лютому 2016 року.

Суд призначив жінці покарання у виді восьми років позбавлення волі з конфіскацією всього належного її майна.

Як повідомляв УНН, на блокпості в Краматорську затримали “беркутівця ДНР”.

Українські Національні Новини

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