Женщину, которая собирала данные для террористов "ДНР", осудили
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Восемь лет за решеткой проведет женщина, которая собирала данные для террористов "ДНР" о позициях украинских военных в зоне АТО. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.
Суд признал жительницу с. Зайцево виновной в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (содействие террористической организации).
Установлено, что в январе-феврале 2016 обвиняемая, действуя умышленно, способствовала деятельности террористической организации "ДНР".
Женщина собирала и передавала боевикам сведения о местах дислокации, численности и маршрутов передвижения подразделений и военной техники Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, задействованных в проведении АТО в районе с. Зайцево, Никитовского района и г. Горловки Донецкой области. Контактировала она с боевиком по прозвищу "Старшина", который является военнослужащим так называемого разведывательного подразделения 3-й бригады министерства обороны "ДНР".
В дальнейшем террористы использовали эту информацию во время артиллерийских обстрелов мест дислокации военнослужащих и военной техники Вооруженных Сил Украины.
Преступные действия пособница террористов прекратили после ее задержания - в феврале 2016 года.
Суд назначил женщине наказание в виде восьми лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего его имущества.
Как сообщал УНН, на блокпосту в Краматорске задержали "беркутовца ДНР".