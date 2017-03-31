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Женщину, которая собирала данные для террористов "ДНР", осудили

Женщину, которая собирала данные для террористов "ДНР", осудили

Киев • УНН

 • 11909 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. Восемь лет за решеткой проведет женщина, которая собирала данные для террористов "ДНР" о позициях украинских военных в зоне АТО. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

Суд признал жительницу с. Зайцево виновной в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (содействие террористической организации).

Установлено, что в январе-феврале 2016 обвиняемая, действуя умышленно, способствовала деятельности террористической организации "ДНР".

Женщина собирала и передавала боевикам сведения о местах дислокации, численности и маршрутов передвижения подразделений и военной техники Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, задействованных в проведении АТО в районе с. Зайцево, Никитовского района и г. Горловки Донецкой области. Контактировала она с боевиком по прозвищу "Старшина", который является военнослужащим так называемого разведывательного подразделения 3-й бригады министерства обороны "ДНР".

В дальнейшем террористы использовали эту информацию во время артиллерийских обстрелов мест дислокации военнослужащих и военной техники Вооруженных Сил Украины.

Преступные действия пособница террористов прекратили после ее задержания - в феврале 2016 года.

Суд назначил женщине наказание в виде восьми лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего его имущества.

Как сообщал УНН, на блокпосту в Краматорске задержали "беркутовца ДНР".

Украинские Национальные Новости

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