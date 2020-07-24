Жінку на Запоріжжі госпіталізували через укус павука
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. На Запоріжжі 35-річну жінку госпіталізували до лікарні після укусу павука. Про це повідомляє УНН із посиланням на КП “Територіальне медичне об’єднання “Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф” Запорізької обласної ради.
“У селі Ганівка Приазовського району жінку 35 років вкусив павук. На місці події працювала 1 фельдшерська бригада. Постраждала госпіталізована до Приазовської ЦРЛ”, — сказано у повідомленні.
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Нагадаємо, на Львівщині у Турківському районі змія вкусила 6-річну дитину.