Жінку на Запоріжжі госпіталізували через укус павука

КИЇВ. 24 липня. УНН. На Запоріжжі 35-річну жінку госпіталізували до лікарні після укусу павука. Про це повідомляє УНН із посиланням на КП “Територіальне медичне об’єднання “Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф” Запорізької обласної ради.