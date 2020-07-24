Женщину на Запорожье госпитализировали из-за укуса паука
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. На Запорожье 35-летнюю женщину госпитализировали в больницу после укуса паука. Об этом сообщает УНН со ссылкой на КП "Территориальное медицинское объединение "Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" Запорожского областного совета.
"В селе Гановка Приазовского района женщину 35 лет укусил паук. На месте происшествия работала 1 фельдшерская бригада. Пострадавшая госпитализирована в Приазовскую ЦРБ", - говорится в сообщении.
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