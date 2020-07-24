Женщину на Запорожье госпитализировали из-за укуса паука

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 19017 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
08:02 • 33253 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
5 марта, 02:32 • 106779 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 116018 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 120146 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 118245 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 145735 просмотра

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102919 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Женщину на Запорожье госпитализировали из-за укуса паука

Женщину на Запорожье госпитализировали из-за укуса паука

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 июля. УНН. На Запорожье 35-летнюю женщину госпитализировали в больницу после укуса паука. Об этом сообщает УНН со ссылкой на КП "Территориальное медицинское объединение "Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" Запорожского областного совета.

"В селе Гановка Приазовского района женщину 35 лет укусил паук. На месте происшествия работала 1 фельдшерская бригада. Пострадавшая госпитализирована в Приазовскую ЦРБ", - говорится в сообщении.

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Напомним, во Львовской области в Турковском районе змея укусила 6-летнего ребенка.

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