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Жінку на Харківщині судитимуть за вбивство 2-річної доньки

Жінку на Харківщині судитимуть за вбивство 2-річної доньки

Київ • УНН

 • 8304 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. На Харківщині судитимуть 41-річну жінку, яка у стані алкогольного сп’яніння до смерті забила 2-річну доньку. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Харківської області.

Встановлено, що у середині серпня поточного року 41-річна жінка, знаходячись у стані алкогольного сп’яніння, серед куплених нею продуктів харчування недорахувалася пачки сухарів. Вона розлютилась та накричала на свою 2-річну доньку. Потім почала її бити долонями по голові та обличчю.

Дитина не втрималася на ногах і впала. Падаючи, дівчинка вдарилася головою об дерев’яний стіл та втратила свідомість.

За інформацією прес-служби, після госпіталізації до лікарні дівчинка дві доби знаходилася у комі. Не приходячи до тями, вона померла. Відповідно до висновку судово-медичної експертизи смерть настала через тяжку черепно-мозкову травму, що ускладнилася набряком головного мозку і легенів.

За кілька днів до побиття у Дворічанську ЦРЛ поступила старша донька жінки — дівчинка 3,5 років. У неї лікарі виявили гематому в області лівого ока та чисельні садна спини і ніг. Зараз дівчинка перебуває у бабусі.

Нагадаємо, у 2011 та 2012 роках жінку позбавляли батьківських прав стосовно ще двох її дітей. Зараз вони проживають разом з батьком. Крім того, за рішенням суду двох маленьких доньок, одна з яких постраждала від рук матері, вже забирали від жінки на півроку.

Вирішується питання щодо позбавлення матері батьківських прав. Наразі, за рішенням суду, жінка знаходиться під вартою. Їй загрожує до 10 років позбавлення волі.

Українські Національні Новини

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