Женщину в Харьковской области будут судить за убийство 2-летней дочери

Установлено, что в середине августа текущего года 41-летняя женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, среди купленных ею продуктов питания недосчиталась пачки сухарей. Она разозлилась и накричала на свою 2-летнюю дочь. Затем начала ее бить ладонями по голове и лицу.

Ребенок не удержался на ногах и упал. Падая, девочка ударилась головой о деревянный стол и потеряла сознание.

По информации пресс-службы, после госпитализации в больницу девочка двое суток находилась в коме. Не приходя в сознание, она умерла. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы смерть наступила в результате тяжелой черепно-мозговой травмы, осложнившейся отеком головного мозга и легких.

За несколько дней до избиения в Двуречанскую ЦРБ поступила старшая дочь женщины - девочка 3,5 лет. У нее врачи обнаружили гематому в области левого глаза и многочисленные ссадины спины и ног. Сейчас девочка находится у бабушки.

Напомним, в 2011 и 2012 годах женщину лишали родительских прав в отношении еще двух ее детей. Сейчас они проживают вместе с отцом. Кроме того, по решению суда двух маленьких дочерей, одна из которых пострадала от рук матери, уже забирали у женщины на полгода.

Решается вопрос о лишении матери родительских прав. Сейчас по решению суда, женщина находится под стражей. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.