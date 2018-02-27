Жінки в Саудівській Аравії отримали право служити в армії
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Влада Саудівської Аравії зробили черговий крок на шляху зрівняння жінок у правах з чоловіками: громадянки країни отримали право служити в армії. Про це УНН повідомляє з посиланням на Khaleej Times.
Так, жінки, що відповідають ряду вимог, отримали право працевлаштуватися на вакансії, пов'язані з забезпеченням безпеки в Збройних силах країни. Служити жінки зможу в провінціях Ер-Ріяд, Мекка, Аль-Касим і Медіна.
Потенційні кандидатки будуть оцінюватися за 12-бальним списком критеріїв. Жінки повинні бути громадянками СА у віці від 25 до 35 років, мати диплом про закінчення середньої школи, а також дозвіл від опікуна чоловічої статі (чоловік, батько, брат).
Нагадаємо, раніше влада Саудівської Аравії вже провели ряд ліберальних реформ, зокрема жінки отримали право відвідувати футбольні матчі на стадіонах, водити авто, а також відкривати власний бізнес.
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