Жінки в Саудівській Аравії отримали право служити в армії

Так, жінки, що відповідають ряду вимог, отримали право працевлаштуватися на вакансії, пов'язані з забезпеченням безпеки в Збройних силах країни. Служити жінки зможу в провінціях Ер-Ріяд, Мекка, Аль-Касим і Медіна.

Потенційні кандидатки будуть оцінюватися за 12-бальним списком критеріїв. Жінки повинні бути громадянками СА у віці від 25 до 35 років, мати диплом про закінчення середньої школи, а також дозвіл від опікуна чоловічої статі (чоловік, батько, брат).

Нагадаємо, раніше влада Саудівської Аравії вже провели ряд ліберальних реформ, зокрема жінки отримали право відвідувати футбольні матчі на стадіонах, водити авто, а також відкривати власний бізнес.

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