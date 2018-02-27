Женщины в Саудовской Аравии получили право служить в армии
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Власти Саудовской Аравии сделали очередной шаг на пути уравнивания женщин в правах с мужчинами: гражданки страны получили право служить в армии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Khaleej Times.
Так, женщины, отвечающие ряду требований, получили право трудоустроиться на вакансии, связанны с обеспечением безопасности в Вооруженных силах страны.
Служить женщины смогу в провинциях Эр-Рияд, Мекка, Аль-Кассим и Медина.
Потенциальные кандидатки будут оцениваться по 12-бальному списку критериев. Потенциальные кандидатки должны быть гражданками СА в возрасте от 25 до 35 лет, иметь диплом об окончании средней школы, а также разрешение от мужчины-опекуна (муж, отец, брат).
Напомним, ранее власти Саудовской Аравии уже провели ряд либеральных реформ, в частности женщины получили право посещать футбольные матчи на стадионах, водить авто, а также открывать собственный бизнес.
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