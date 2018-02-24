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Жінка за кермом позашляховика влетіла в огорожу Білого дому

Київ • УНН

 • 11018 перегляди

КИЇВ. 24 лютого. УНН. Жінка за кермом автомобіля врізалася в огорожу біля Білого дому у Вашингтоні. Про це повідомляє The Telegraph з посиланням на Секретну службу США, інформує УНН.

“Транспортний засіб не проломило захисне огородження біля комплексу Білого дому”, — зазначається у повідомленні Секретної служби.

В результаті інциденту ніхто не постраждав. Кермувальниця затримана на місці.

Як повідомляв УНН, біля Білого дому влаштували “лежачий протест” через нещодавню стрілянину в школі Флориди.

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