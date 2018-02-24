Жінка за кермом позашляховика влетіла в огорожу Білого дому
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. Жінка за кермом автомобіля врізалася в огорожу біля Білого дому у Вашингтоні. Про це повідомляє The Telegraph з посиланням на Секретну службу США, інформує УНН.
“Транспортний засіб не проломило захисне огородження біля комплексу Білого дому”, — зазначається у повідомленні Секретної служби.
В результаті інциденту ніхто не постраждав. Кермувальниця затримана на місці.
Як повідомляв УНН, біля Білого дому влаштували “лежачий протест” через нещодавню стрілянину в школі Флориди.