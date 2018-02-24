Жінка за кермом позашляховика влетіла в огорожу Білого дому

“Транспортний засіб не проломило захисне огородження біля комплексу Білого дому”, — зазначається у повідомленні Секретної служби.

В результаті інциденту ніхто не постраждав. Кермувальниця затримана на місці.

Як повідомляв УНН, біля Білого дому влаштували “лежачий протест” через нещодавню стрілянину в школі Флориди.