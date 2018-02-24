Женщина за рулем внедорожника влетела в ограждение Белого дома
Киев • УНН
КИЕВ. 24 февраля. УНН. Женщина за рулем автомобиля врезался в ограждение у Белого дома в Вашингтоне. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на Секретную службу США, передает УНН.
“Транспортное средство не проломило защитное ограждение возле комплекса Белого дома”, — отмечается в сообщении Секретной службы.
В результате инцидента никто не пострадал. Водитель задержана на месте.
Как сообщал УНН, у Белого дома устроили “лежачий протест” из-за недавнего стрельбу в школе Флориды.