Жінка викинулася із вікна миколаївської багатоповерхівки
Київ • УНН
МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 10 квітня. УНН. В Миколаєві жінка викинулася із вікна багатоповерхівки. Зазначену інформацію УНН підтвердили у Заводському відділі поліції ГУ НП Миколаївської області.
Як стало відомо, трагічний інцидент стався у центрі міста, недалеко від головного міського спортивного стадіону. Зі слів очевидців, жінка, що загинула знаходилася у престарілому віці.
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На місці працюють слідчі поліції, які з’ясовують причини, що спонукали жінку, за попередніми даними, скоїти самогубство.
Нагадаємо, у Всесвітій організації охорони здоров’я повідомили, що у Європейському регіоні щорічно стається 128 тис. самогубств.