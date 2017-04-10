Женщина выбросилась с окна николаевской многоэтажки

Как стало известно, трагический инцидент произошел в центре города, недалеко от главного городского спортивного стадиона. По словам очевидцев, женщина, погибла находилась в престарелому возрасте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мужчина в Херсоне прыгнул под поезд

На месте работают следователи полиции, которые выясняют причины, побудившие женщину, по предварительным данным, совершить самоубийство.

Напомним, во Вселенной организации здравоохранения сообщили, что в Европейском регионе ежегодно происходит 128 тыс. Самоубийств.