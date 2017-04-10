Женщина выбросилась с окна николаевской многоэтажки
Киев • УНН
НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 10 апреля. УНН. В Николаеве женщина выбросилась с окна многоэтажки. Указанную информацию УНН подтвердили в Заводском отделе полиции ГУ ЧП Николаевской области.
Как стало известно, трагический инцидент произошел в центре города, недалеко от главного городского спортивного стадиона. По словам очевидцев, женщина, погибла находилась в престарелому возрасте.
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На месте работают следователи полиции, которые выясняют причины, побудившие женщину, по предварительным данным, совершить самоубийство.
Напомним, во Вселенной организации здравоохранения сообщили, что в Европейском регионе ежегодно происходит 128 тыс. Самоубийств.