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Жінка викинула немовля у відро у школі на Миколаївщині

Жінка викинула немовля у відро у школі на Миколаївщині

Київ • УНН

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МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 21 квітня. УНН. В школі на Миколаївщині 35-річна мешканка Первомайського району викинула свою новонарождену дитину у відро для прибирання. Про це УНН повідомили у Первомайському відділі поліції ГУ НП Миколаївської області.

Поліцію повідомили медики, до яких за допомогою звернулася породілля. Лікарі, оглянувши жінку, яку привезли до лікарні із кровотечею, зробили висновок, що пацієнтка щойно після пологів, але жодної інформації про немовля не було.

Прибувши до населеного пункту, звідки привезли жінку, правоохоронці з’ясували, що стан її здоров’я погіршився, коли вона йшла по вулиці, повертаючись з роботи додому, а приїхавши до місцевої школи, де пацієнтка працює технічним робітником, поліцейські виявили в одному з кабінетів відро із водою, а в ньому — немовля.

Труп новонародженого хлопчика направлено до Миколаївського обласного бюро судово-медичних експертиз для встановлення причини смерті.

Слідчим відділенням розпочато кримінальне провадження за ознаками ст.117 КК України (умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини), санкція якої передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк. Триває досудове слідство, проводяться першочергові слідчі дії, призначено проведення відповідних експертиз.

Нагадаємо, кілька днів тому у Вознесенському районі, що на Миколаївщині, мати залишила в гуртожитку свою 8-місячну доньку.

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