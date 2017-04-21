Женщина выбросила младенца в ведро в Николаевской области

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 39501 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 102094 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 155990 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 116274 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116364 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112466 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104209 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107053 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103553 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Женщина выбросила младенца в ведро в Николаевской области

Женщина выбросила младенца в ведро в Николаевской области

Киев  •  УНН

 • 30347 просмотра

НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 21 апреля. УНН. В школе в Николаевской области 35-летняя жительница Первомайского района выбросила своего новорожденного ребенка в ведро для уборки. Об этом сообщили УНН в Первомайском отделе полиции ГУНП Николаевской области.

Полиции сообщили медики, к которым за помощью обратилась роженица. Врачи, осмотрев женщину, которую привезли в больницу с кровотечением, сделали вывод, что пациентка сразу после родов, но никакой информации о новорожденном не было.

Прибыв в населенный пункт, откуда привезли женщину, правоохранители выяснили, что состояние ее здоровья ухудшилось, когда она шла по улице, возвращаясь с работы домой, а приехав в местную школу, где пациентка работает техническим работником, полицейские обнаружили в одном из кабинетов ведро с водой, а в нем — младенца.

Труп новорожденного мальчика был направлен в Николаевское областное бюро судебно-медицинских экспертиз для установления причины смерти.

Следственным отделением начато уголовное производство по признакам ст.117 УК Украины (умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка), санкция которой предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок. Продолжается досудебное следствие, проводятся первоочередные следственные действия, назначено проведение соответствующих экспертиз.

Напомним, несколько дней назад в Вознесенском районе Николаевской области мать оставила в общежитии свою 8-месячную дочь.

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