Женщина выбросила младенца в ведро в Николаевской области
Киев • УНН
НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 21 апреля. УНН. В школе в Николаевской области 35-летняя жительница Первомайского района выбросила своего новорожденного ребенка в ведро для уборки. Об этом сообщили УНН в Первомайском отделе полиции ГУНП Николаевской области.
Полиции сообщили медики, к которым за помощью обратилась роженица. Врачи, осмотрев женщину, которую привезли в больницу с кровотечением, сделали вывод, что пациентка сразу после родов, но никакой информации о новорожденном не было.
Прибыв в населенный пункт, откуда привезли женщину, правоохранители выяснили, что состояние ее здоровья ухудшилось, когда она шла по улице, возвращаясь с работы домой, а приехав в местную школу, где пациентка работает техническим работником, полицейские обнаружили в одном из кабинетов ведро с водой, а в нем — младенца.
Труп новорожденного мальчика был направлен в Николаевское областное бюро судебно-медицинских экспертиз для установления причины смерти.
Следственным отделением начато уголовное производство по признакам ст.117 УК Украины (умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка), санкция которой предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок. Продолжается досудебное следствие, проводятся первоочередные следственные действия, назначено проведение соответствующих экспертиз.
Напомним, несколько дней назад в Вознесенском районе Николаевской области мать оставила в общежитии свою 8-месячную дочь.