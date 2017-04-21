Женщина выбросила младенца в ведро в Николаевской области

Полиции сообщили медики, к которым за помощью обратилась роженица. Врачи, осмотрев женщину, которую привезли в больницу с кровотечением, сделали вывод, что пациентка сразу после родов, но никакой информации о новорожденном не было.

Прибыв в населенный пункт, откуда привезли женщину, правоохранители выяснили, что состояние ее здоровья ухудшилось, когда она шла по улице, возвращаясь с работы домой, а приехав в местную школу, где пациентка работает техническим работником, полицейские обнаружили в одном из кабинетов ведро с водой, а в нем — младенца.

Труп новорожденного мальчика был направлен в Николаевское областное бюро судебно-медицинских экспертиз для установления причины смерти.

Следственным отделением начато уголовное производство по признакам ст.117 УК Украины (умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка), санкция которой предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок. Продолжается досудебное следствие, проводятся первоочередные следственные действия, назначено проведение соответствующих экспертиз.

Напомним, несколько дней назад в Вознесенском районе Николаевской области мать оставила в общежитии свою 8-месячную дочь.