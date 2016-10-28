Жінка в Києві намагалася втекти з квартири через вікно і випала з другого поверху
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Жінка у столиці намагалася втекти з квартири через вікно, внаслідок чого випала з другого поверху та отримала травми. Про це УНН стало відомо з власних джерел.
Інцидент стався в понеділок 24 жовтня в Деснянському районі столиці.
Відомо, що 42-річна жінка перебувала в стані алкогольного сп’яніння. Після сварки намагалася втекти через вікно з квартири і випала з другого поверху.
Її госпіталізували в політравматологічне відділення однієї з київських лікарень із закритою травмою грудної клітини, переломами ребер та з підозрою на алкогольну інтоксикацію.
Як повідомляв УНН, 26 жовтня у Львові о 15.20 з житлового будинку на вулиці Литвиненка 14, з четвертого поверху випала 80-річна жінка.