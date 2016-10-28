Женщина в Киеве пыталась убежать из квартиры через окно и выпала со второго этажа
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Женщина в столице пыталась убежать из квартиры через окно, в результате чего выпала со второго этажа и получил травмы. Об этом УНН стало известно из собственных источников.
Инцидент произошел в понедельник 24 октября в Деснянском районе столицы.
Известно, что 42-летняя женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. После ссоры пыталась убежать через окно из квартиры и выпала со второго этажа.
Ее госпитализировали в политравматологичне отделение одной из киевских больниц с закрытой травмой грудной клетки, переломами ребер и с подозрением на алкогольную интоксикацию.
Как сообщал УНН, 26 октября во Львове в 15.20 из жилого дома на улице Литвиненко 14 с четвертого этажа выпала 80-летняя женщина.