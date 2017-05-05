Жінка в Черкаській області намагалася продати власне немовля за 30 тис. грн
Київ • УНН
ЧЕРКАСИ-КИЇВ. 5 травня. УНН. На Черкащині було викрито жительку одного з сіл області, яка намагалась продати власну новонароджену дитину за 30 тисяч гривень. Про це УНН-Центр повідомили у прокуратурі Черкаської області.
При спробі продажу дитини жінку було затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 149 (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини) Кримінального кодексу України.
На цей час проводяться першочергові слідчі та процесуальні дії щодо встановлення всіх обставин вказаного кримінального правопорушення.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Києві під варту взято жінку, яка намагалась продати власне немовля
Вирішується питання про обрання стосовно підозрюваної запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.