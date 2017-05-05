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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Женщина в Черкасской области пыталась продать собственного младенца за 30 тыс. грн

Киев • УНН

 • 12013 просмотра

ЧЕРКАССЫ-КИЕВ. 5 мая. УНН. В Черкасской области разоблачили жительницу одного из сел области, которая пыталась продать своего новорожденного ребенка за 30 тыс. гривен. Об этом УНН-Центр сообщили в прокуратуре Черкасской области.

Женщина в Черкасской области пыталась продать собственного младенца за 30 тыс. грн

При попытке продажи ребенка женщина была задержана в порядке ст. 208 УПК Украины по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время проводятся первоочередные следственные и процессуальные действия по установлению всех обстоятельств указанного уголовного преступления.

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Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей.

Украинские Национальные Новости

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